Al via riqualificazione Marcite Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 02 LUG - La riqualificazione delle marcite di Norcia può iniziare. E' stato firmato il verbale per la consegna dei lavori sul luogo, previa verifica delle condizioni, alla ditta che si è aggiudicata l'appalto per il progetto "Recupero della marcita di Norcia: tra tradizione e biodiversità', inserito valere nel Psr per l'Umbria 2014-2020.

Un sopralluogo è stato compiuto dal direttore dei lavori incaricato Andrea Sisti, dal responsabile dell' ufficio urbanistica, Maurizio Rotondi e dall' assessore Giuliano Boccanera. Circa 90 giorni il tempo stimato per il completamento dei lavori.

"Finalmente parte - ha detto Boccanera - quello che è il primo vero intervento sul parco delle marcite. Sarà la riqualificazione di un area naturalistica importante, con l'installazione di apposita segnalatica e allestimento di aree didattiche, ripristinando e rendendo fruibile le marcite benedettine ai nostri concittadini e ai turisti". (ANSA).