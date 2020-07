Tornano in Umbria lavoratori stagionali extracomunitari

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - Tornano in Umbria, dopo i mesi di lockdown, una sessantina di lavoratori stagionali extracomunitari che saranno impiegati soprattutto nella raccolta del tabacco, ma anche in quella di frutta e ortaggi. A darne notizia è la Coldiretti che ha annunciato per domani, 2 luglio, l'atterraggio all'aeroporto "San Francesco d'Assisi" di Perugia, del volo charter proveniente da Casablanca con 110 lavoratori stranieri specializzati.

"Si tratta di lavoratori già conosciuti in Umbria da molti anni e che terminata la stagione del raccolto torneranno nel loro Paese, quest'anno non erano potuti ancora fare ritorno qui per via della chiusura delle frontiere per l'emergenza Covid", ha spiegato il presidente di Coldiretti Umbria, Albano Agabiti. Una sessantina resteranno nel cuore verde d'Italia, gli altri raggiungeranno successivamente le regioni del nord Italia. "La stragrande maggioranza degli stranieri che saranno impiegati nelle nostre aziende - ha aggiunto Agabiti - si occuperà della raccolta del tabacco nella media e alta valle del Tevere".

