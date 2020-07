Risanata spiaggia Albaia Monte del Lago

(ANSA) - MAGIONE (PERUGIA), 01 LUG - "Dopo anni d'incuria la fascia demaniale della spiaggia Albaia a Monte del Lago viene finalmente risanata": lo ha annunciato il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, attraverso un post su Facebook. "Un progetto, vagliato dalla Soprintendenza ai beni paesaggistici - ha spiegato - che riporta alla natura, liberandola da molteplici elementi in cemento deteriorati e pericolosi, una delle rive più amate dai frequentatori del Trasimeno".

I lavori, ha sottolineato Chiodini, sono a carico della nuova società di gestione - l'Albaia srl, costituita da più soci - che, "oltre ad aver riaperto la struttura, ha anche acquisito la concessione demaniale". Il sindaco ha anche precisato che "la spiaggia non è, come spesso viene erroneamente detto, del Comune di Magione". "Per alterne vicende - ha aggiunto - l'amministrazione comunale la vendette alla fine degli anni Novanta e da allora le strutture sono private e vengono affittate dal proprietario a gestori terzi per i mesi estivi".

(ANSA).