Nessun nuovo caso Umbria ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - Nessun nuovo caso di positività al Covid, dopo l'uno di ieri, registrato in Umbria nell'ultimo giorno. Dai dati pubblicati sul sito della Regione non emergono invece variazioni per tutti gli altri parametri.

I casi positivi totali restano infatti 1.441 e 15 gli attualmente positivi. Stabili anche i morti, 80, i guariti, 1.346, e i ricoverati, quattro, uno dei quali in terapia intensiva.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 975 tamponi, 96 mila 602 in tutto. (ANSA).