Borse intitolate a maestro Sargentini a Marsciano

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - Sono andate a 29 studenti universitari di Marsciano le borse di studio del valore di 700 euro per il 2019/2020 intitolate al maestro Luigi Sargentini.

La cerimonia di consegna si è svolta nella sala del Consiglio in Municipio.

"Quella di oggi - ha affermato l'assessore alle politiche scolastiche del Comune di Marsciano, Dora Giannoni rivolgendosi ai ragazzi - è un'occasione sia per dare il giusto valore all'impegno con il quale avete portato avanti i vostri percorsi scolastici, sia per ricordare la figura di Luigi Sargentini, un maestro che ha incarnato in modo esemplare la figura dell'educatore, facendone una missione per sentita vocazione. La sua volontà di premiare la dedizione degli studenti è sempre stata accompagnata dall'attenzione nei confronti dei più bisognosi o svantaggiati". (ANSA).