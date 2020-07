Bollino rosso per il caldo a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - Massimo livello di rischio caldo fino a venerdì per due città italiane, Campobasso e Perugia, le uniche contrassegnate con il bollino rosso nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 centri urbani.

Bollino rosso significa che il caldo costituisce una 'minaccia' per l'intera popolazione di quella città, non solo quindi per i più deboli, ed equivale al livello 3 in una scala che parte da 0. (ANSA).