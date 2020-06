Un arresto dopo tentata rapina in farmacia Terni

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - E' accusato di una tentata rapina alla farmacia comunale di corso Tacito, a Terni, avvenuta il 23 giugno scorso, un quarantaseienne del posto arrestato dalla squadra mobile della questura in esecuzione di un'ordinanza del gip. Secondo la polizia l'uomo - a volto scoperto e armato di pistola - aveva chiesto alla farmacista il contenuto della cassa, ma resosi conto del magro bottino, se ne era andato senza prendere niente, dopo aver sparato un colpo contro uno scaffale.

Immediata è scattata l'indagine, coordinata dalla procura della Repubblica. L'unica testimone - riferisce sempre la questura - ha riconosciuto il presunto rapinatore attraverso la procedura del riconoscimento fotografico. Il qurantaseienne, senza un lavoro stabile e già inquisito più volte in passato per reati contro il patrimonio, come furti e ricettazione, ma anche danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, è un tifoso ultras della Ternana colpito in passato anche da Daspo per aver partecipato attivamente in episodi di violenza dopo una partita.

