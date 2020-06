Morroni, da Regione sforzi importanti per l'agricoltura

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - "La Regione sta facendo sforzi importanti per l'agricoltura umbra, così da consentire la liquidazione di risorse connesse al Programma di sviluppo rurale". È quanto ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Roberto Morroni, che ha partecipato oggi a Norcia all'assemblea di Coldiretti. "Dall'inizio dell'anno - ha aggiunto Morroni - abbiamo liquidato decine di milioni di euro e altre iniziative la Regione è pronta a mettere in campo anche in base all'evoluzione dell'emergenza Covid". L'assessore ha evidenziato come il virus abbia creato difficoltà e disagi al settore agricolo umbro, ma ha rimarcato che "la nostra agricoltura ha dato anche prova di saper resistere e questo fa ben sperare per il futuro".

"Rafforzare il marchio made in Umbria così da andare sui mercati con un'identità regionale forte è inequivocabile": a dirlo all'ANSA è il presidente di Coldiretti Umbria, Albano Agabiti a margine dell'assemblea regionale che si è svolta oggi a Norcia. "Alle istituzioni chiediamo di accompagnare il rilancio post Covid con politiche adeguate che permettano anche di rafforzare la filiera", ha aggiunto Agabiti. Che ha evidenziato i danni creati dall'emergenza coronavirus al settore: "Almeno il 60% delle aziende agricole - ha spiegato il presidente - ha subito danni ingenti".