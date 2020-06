Mattarella a 'Nonna Lisa', grazie per affetto per l'Italia

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto una lettera a Luisa Zappitelli, 108 anni, per ringraziarla dell'affetto e del tricolore che gli era stato consegnato qualche giorno fa, a suo nome, dal sindaco di Città di Castello, comune dove la donna risiede.

Mattarella aveva ricevuto una delegazione istituzionale del Comune che gli aveva consegnato una bandiera in lino realizzata dalle socie-lavoratrici di Tela Umbra, proprio per coronare il sogno di "nonna Lisa", come è consociuta l'anziana, divenuta smbolo di attaccamento ai valori democratici.

"La ringrazio molto per la sua lettera - scrive Mattarella, secondo quanto riferisce una nota del Comune - piena d' affetto per l'Italia, la sua democrazia e la libertà. Sarei stato felice d' incontrarla ma le assicuro che la sentivamo vicino a noi durante l'incontro con il sindaco e gli altri suoi concittadini.

Grazie per le parole così cortesi nei miei confronti. Con un carissimo saluto. Sergio Mattarella". (ANSA).