In tanti a Castelluccio per la fioritura

(ANSA) - NORCIA, 30 GIU - Oltre 26 mila veicoli, nella sola domenica del 28 giugno, hanno raggiunto la città di Norcia: 6.360 si sono diretti a Castelluccio per ammirare la fioritura sul Pian Grande. A farlo sapere è il Comune, spiegando che sono state 26.299 le targhe di autoveicoli rilevate dai 5 varchi elettronici di videosorveglianza. "Un trend di traffico in costante crescita che ha raggiunto un picco importante domenica scorsa", ha detto il sindaco Nicola Alemanno che ha aggiunto: "Questi dati incoraggianti che danno un grande respiro a tutto il territorio e alle attività commerciali, confermano che Norcia rappresenta e rappresenterà, in particolare in questa estate post Covid, un'importante meta turistica". "La ricostruzione post sisma - ha detto ancora Alemanno - deve rappresentare un momento importante anche per pensare e realizzare tutta una serie di servizi che effettivamente mancano". (ANSA).