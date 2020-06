Donazione a ospedale da Consorzio tutela Igp Prosciutto Norcia

(ANSA) - NORCIA, 30 GIU - Il Consorzio di tutela dell'Igp Prosciutto di Norcia ha donato al pronto soccorso di Spoleto - ospedale San Matteo degli Infermi dei dispositivi di protezione individuale, destinati agli operatori impegnati nella gestione dell'emergenza sanitaria. Nello specifico, la struttura ospedaliera ha ricevuto 50 tute, 40 visiere in policarbonato, 50 occhiali a mascherina e 300 respiratori-mascherine Kn95.

"Vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine per un gesto che è espressione di un forte sentimento di solidarietà in un momento così difficile quale è quello che tutta la comunità sta vivendo a causa dell'emergenza Covid-19", hanno affermato i rappresentanti dell'Usl Umbria 2. "Voglio esprimere - ha detto il presidente del consorzio, Pietro Belliniun - vivo e sentito ringraziamento agli operatori sanitari e a tutti i lavoratori delle aziende facenti parte del Consorzio che hanno continuato a lavorare senza sosta e in piena sicurezza anche in un periodo così difficile". (ANSA).