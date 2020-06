Sindaco Zuccarini, grazie al vescovo Sigismondi

(ANSA) - FOLIGNO, 29 GIU - "Voglio ringraziare davvero di cuore monsignor Gualtiero Sigismondi, per i sentimenti di sentita vicinanza e caloroso affetto, con i quali mi ha accolto ieri, al Duomo di Orvieto, per la cerimonia di insediamento nella Diocesi di Orvieto-Todi". Lo afferma in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. "Un grazie speciale anche alla collega Roberta Tardani, sindaco di Orvieto, che ci ha ospitato in prima fila insieme al sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, per questo speciale legame che si è creato tra Foligno e queste due meravigliose città, come più volte ricordato dallo stesso monsignor Sigismondi. E voglio rinnovare pubblicamente i complimenti, gli auguri e le felicitazioni, a mio nome, dell'amministrazione comunale e della città intera, per la nomina giunta direttamente da Papa Francesco, ad amministratore apostolico della Diocesi di Foligno "con i diritti, le facoltà e gli obblighi di un vescovo diocesano". Un importante segnale di attenzione per Foligno e la sua Diocesi". (ANSA).