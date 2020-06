Sanità: nominati i nuovi commissari delle Usl dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - La Giunta regionale, registrato per le vie brevi il parere positivo del rettore dell'Università di Perugia per ciò che concerne le due aziende ospedaliere, ha nominato i commissari straordinari della aziende sanitarie umbre che rimarranno in carica sino a fine anno. Si tratta di Gilberto Gentili (Asl 1) nato a Fossombrone nel '58, già Commissario straordinario Usl di Crotone, Marcello Giannico (azienda ospedaliera di Perugia) nato a Cagliari nel '71, già dirigente area Risorse economico-finanziarie direzione regionale Salute Politiche sociali della Regione Lazio, Pasquale Chiarelli (azienda ospedaliera di Terni) nato a Taranto nel '74, già direttore Uoc pianificazione controllo di gestione, del Irccs Casa del sollievo della sofferenza, Opera San Pio da Pietrelcina, Massimo De Fino (Asl 2) nato Sabaudia nel '60, confermato nel ruolo che già ricopriva.

Domani, martedì, alle ore 12 si terrà la videoconferenza di presentazione dei commissari. (ANSA).