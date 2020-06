Detenuto aggredisce agente a Capanne

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - Nella casa circondariale Capanne di Perugia un assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria è stato aggredito - restando ferito in modo lieve - da un detenuto con problemi psichiatrici. Lo denuncia la segreteria nazionale dell'Umbria del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe.

Lo stesso detenuto era sottoposto a terapia obbligatoria da parte dell'area sanitaria. Il collega, l'infermiere e un altro collega sono dovuti entrare nella cella per somministrare la terapia - spiega il Sappe in una nota - in quanto lo stesso detenuti alle ore 7 si era rifiutato di prenderla. Nel momento in cui il poliziotto è entrato, lui era disteso sul letto, si è girato e lo ha colpito al volto procurandogli una ferita al sopracciglio.

"Servono urgenti provvedimenti per fronteggiare ed impedire aggressioni fisiche e selvagge, strumenti come quelli in uso a polizia di Stato e carabinieri, ossia pistola 'taser' e spray al peperoncino e l'istituzione in ogni carcere una Sezione custodiale chiusa", dice il Sappe. (ANSA).