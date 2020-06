CyberChallenge Perugia, i 6 ammessi alla finale nazionale

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - Si è svolta in via telematica la gara locale del CyberChallenge.IT 2020, il programma italiano gratuito di addestramento alla cyber security per ragazzi nati tra il 1996 e il 2003; vi hanno aderito 16 sedi universitarie, fra cui l'Ateneo perugino come nodo del laboratorio di Cybersecurity coordinato dal prof. Stefano Bistarelli.

CyberChallenge.IT è un programma del Laboratorio nazionale di Cybersecurity del Consorzio interuniversitario per l'informatica (Cini).

I 6 i ragazzi Unipg ammessi alla finale nazionale che si svolgerà ad ottobre sono: 1/o Federico Sabbatini, 2/o Andrei Goncear, 3/o Giacomo Massini, 4/o Francesco Alunni, 5/o Daniele Chianella, 6/o Michele Pellegrini.

La premiazione avverrà, con i rappresentanti delle aziende coinvolte (Acta.tech, Digi-one, Nexusesoci, Tinia, Ts-way, Umbriadigitale), il 28 settembre.

Seguirà una finale nazionale, in cui si confronteranno le squadre delle 16 università italiane coinvolte.

I migliori avranno la possibilità di entrare a far parte della squadra nazionale italiana di Cyber-defender. (ANSA).