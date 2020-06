Tante moto ad Apechecchiese tranquilla

(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - In tanti hanno partecipato all'iniziativa, "Apecchiese tranquilla", una passeggiata da Città di Castello a Fano promossa dall'associazione "Ferro-E motus" per promuovere la sicurezza dei motociclisti.

"Dopo questo periodo di stop abbiamo sentito il desiderio di ripartire con la nostra passione ricordando che la moto è divertente anche quando si va piano e in sicurezza" ha spiegato il presidente dell'associazione, Matteo Barbagli.

A salutare la partenza dei motociclisti c'erano il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, in veste anche di presidente della Provincia di Perugia. (ANSA).