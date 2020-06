Sigismondi 'amministratore' Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 28 GIU - Monsignor Gualtiero Sigismondi, neo vescovo di Orvieto e Todi, è stato nominato dal Papa amministratore apostolico della diocesi di Foligno da lui guidata fino al nuovo incarico. "Compito dell'amministratore apostolico - spiega lo stesso presule - è di governare la Diocesi con i diritti, le facoltà e gli obblighi di un vescovo diocesano, benché in forma vicaria, ossia a nome del Papa".

"Questa chiamata - ricorda monsignor Sigismondi - mi è giunta mentre mi preparavo a sciogliere gli ormeggi, per salpare verso Orvieto-Todi. Non ho esitato ad accoglierla con cuore libero e ardente, non solo perché l'obbedienza me lo chiede, ma anche perché la gratitudine verso il popolo folignate me lo domanda.

Mi dispongo a continuare, seppur in veste di amministratore apostolico, il mio servizio episcopale a Foligno, per il tempo che il Santo Padre riterrà necessario e nelle modalità che la guida della Diocesi di Orvieto-Todi e il compito di assistente generale di Azione cattolica italiana renderanno possibili".

(ANSA).