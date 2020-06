Tennis: campionati italiani; finale è Arnaboldi-Sonego

(ANSA) - TODI, 27 GIU - Il favorito della vigilia Lorenzo Sonego, testa di serie numero uno, opposto ad Andrea Arnaboldi, testa di serie numero 7. E' questa la finale maschile dei Campionati Italiani Assoluti di tennis che si giocherà domani sui campi in terra rossa del tennis Club Todi 1971. Il titolo tricolore verrà quindi assegnato per la prima volta dal 2004, quando venne disputata l'ultima edizione fino a oggi degli Assoluti.

Sonego, azzurro di Coppa Davis e numero 46 del ranking mondiale, ha sconfitto per 6-4 7-6 il 28enne napoletano Lorenzo Giustino, che qui a Todi era la testa di serie n.4.

Nel tabellone femminile pronostico rispettato: il titolo tricolore se lo giocheranno le prime due teste di serie, rispettivamente Jasmine Paolini e Martina Trevisan, amiche e compagne di squadra con la maglia azzurra in Fed Cup. Nella seconda semifinale di oggi la Paolini ha battuto per 6-2 6-3 la wild card Camilla Rosatello, 25 anni di Saluzzo. (ANSA).