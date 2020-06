Atti persecutori e aggressioni a donna, arrestato

(ANSA) - PERUGIA, 27 GIU - Un tunisino di 33 anni è stato arrestato dalla polizia a Terni per stalking nei confronti una giovane romena. L'arresto è stato eseguito dalla squadra mobile al termine di complesse e delicate indagini, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Terni.

L'uomo pluripregiudicato, irregolare da anni sul territorio nazionale, si sarebbe reso responsabile di gravi atti persecutori dal luglio 2019 nei confronti della donna arrivando a commettere anche a vere e proprie aggressioni fisiche. Si sarebbe appropriato anche delle chiavi di casa pretendendo di rimanere all'interno dell'abitazione. Il tunisino è stato più volte indagato in passato per reati contro la persona, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e reati, anche associativi, in materia di stupefacenti. (ANSA).