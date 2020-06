Umbria diventa cinema 'all'aria aperta'

(ANSA) - PERUGIA, 26 GIU - L'Umbria questa estate si trasformerà in una grande e unica sala cinematografica all'aperto. Sarà infatti possibile vedere film nei giardini, ville, cortili, rocche e piattaforme. Cinema all'aperto, sotto le stelle e in sicurezza.

Dal 15 giugno, infatti, i cinema italiani hanno avuto la possibilità di riaprire dopo la chiusura imposta dall'emergenza sanitaria da coronavirus.

Gli esercenti cinematografici umbri puntano tutto sulle arene estive con proiezioni all'aperto "per incentivare di più la presenza degli spettatori, lavorando insieme e in sintonia" come spiega Riccardo Bizzarri, presidente regionale Anec (Associazione nazionale esercenti cinema). Nasce così 'Super cinema estate', un format di Anec Umbria pensato per il cinema all'aperto di questa estate, un progetto promosso dagli esercenti professionisti per le arene dell'Umbria. Nato quindi dalla rete delle sale umbre coinvolge tredici città, anche se non mancheranno altre iniziative cinematografiche in tutta la regione. (ANSA).