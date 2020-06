Imprese, già 161 in meno nel ternano

(ANSA) - TERNI, 26 GIU - Sono già oltre 500 in meno le nuove imprese nate in Umbria nei mesi del lockdown, 161 in provincia di Terni: lo rileva la Camera di commercio, che ha condotto un'analisi su dati provinciali e regionali per 'misurare' i primi effetti della crisi da Covid-19.

"Si tratta di un colpo piuttosto duro alla nostra economia - spiega il presidente della Camera di commercio di Terni, Giuseppe Flamini - la crisi è pesante, basti pensare che nel nostro Paese nei tre mesi che stiamo analizzando, si sono iscritte ai registri camerali 44 mila imprese in meno, oltre il 40 per cento in meno rispetto all'anno precedente". (ANSA).