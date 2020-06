'88 Folli' suonano per il Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 26 GIU - Gli "88 Folli" ripartono dal Comitato per la vita "Daniele Chianelli". Dopo il silenzio imposto dal lockdown domenica 28 giugno il gruppo folk perugino si esibirà al residence "Daniele Chianelli" per gli ospiti della struttura. Un concerto dal vivo che pazienti, bambini, ragazzi e adulti, insieme alle loro famiglie, seguiranno dalle terrazze dei propri appartamenti, in modo da assicurare a tutti sicurezza e distanziamento.

"Siamo molto grati a questi generosi ragazzi - ha commentato Franco Chianelli - da sempre vicino a noi e ai nostri bambini.

Hanno scelto di riprendere l'attività musicale proprio con un concerto per noi. Per i nostri pazienti l'isolamento, non ancora del tutto terminato, è stato particolarmente difficile, per questo, nei limiti del possibile e con il principale obiettivo di tutelare la salute di tutti, stiamo organizzando, a piccoli passi, iniziative che li facciano sentire meno soli". (ANSA).