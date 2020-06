Versione 'mini' Festival Villa Solomei

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 25 GIU - Pur se in versione "mini" il Festival Villa Solomei ci sarà anche quest'anno. Ad annunciare questa particolare 22/a edizione, che si concentrerà in una sola giornata (4 luglio) e con tre concerti, è la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Le note saranno da quelle di Mozart alla musica del mondo fino alla tradizione organistica d'oltralpe.

"Il festival quest'anno non vestirà i colori di nessuna bandiera straniera, non avrà ospiti di grido e si farà piccolo piccolo ma ci sarà" sottolineano gli organizzatori. Che danno quindi appuntamento al "miniFestival" di Solomeo "carichi di energia e spinti dalla voglia di fare, dalla voglia di dare un segnale".

Con modalità di accesso riviste, in ottemperanza alle linee guida per la riapertura delle attività anche dello spettacolo dal vivo dopo l'emergenza Covid-19, i concerti saranno comunque gratuiti. (ANSA).