Potenziato ufficio ricostruzione sisma

(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - Altre 25 persone andranno a potenziare in Umbria l'organico dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post terremoto. A dirlo all'ANSA è Stefano Nodessi Proietti, direttore della Protezione civile regionale. Secondo il quale "è giunto il momento di ricostruire l'Umbria terremotata".

"Con l'introduzione dell'Ordinanza 100, quella della semplificazione - ha spiegato Nodessi Proietti - non ci possono essere più ritardi nel mandare avanti il recupero dell'edilizia privata, in particolare quella con danni lievi. Questo è l'ultimo treno a disposizione dei cittadini e credo che ora ci siano tutti gli strumenti necessari per far decollare la ricostruzione dei nostri borghi, colpiti dal sisma".

L'Ordinanza 100, firmata dal commissario straordinario, Giovanni Legnini, sarà illustrata a tecnici e professionisti il prossimo 3 luglio al Teatro Nuovo di Spoleto. "Sarà presente anche il commissario - ha annunciato il direttore - e sarà una ulteriore occasione per illustrare nei dettagli i contenuti dell'Ordinanza". (ANSA).