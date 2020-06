Da Umbria simulatore spazio azienda Gb

(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - Installato al Rutherford Appleton laboratory, in Gran Bretagna, uno dei più grandi simulatori spaziali in Europa realizzato dall'azienda umbra Angelantoni test technologies (brand Acs).

Con una dimensione interna utile di sette metri di diametro per dodici metri di lunghezza ed una gamma di temperatura da 95K a 400K, è considerata - spiega l'azienda - la più grande camera termovuoto di questa tipologia installata in UK e sarà annoverata tra i "giganti" d'Europa destinati a riprodurre a terra le condizioni ambientali presenti nello spazio per poter così testare sonde interplanetarie per missioni scientifiche e satelliti commerciali per l'orbita terrestre. Ral space svolge infatti attività di ricerca spaziale e sviluppo tecnologico di livello mondiale con il coinvolgimento in oltre 200 missioni spaziali.

"Questa straordinaria opera dell'ingegneria e della tecnologia italiana - ha commentato Gianluigi Angelantoni, presidente del Gruppo - rafforza la nostra presenza nel settore aerospaziale, iniziata nel 1952 con la prima camera da vuoto e proseguita nel 1988 con il primo simulatore spaziale. Rafforza anche il prestigio italiano nelle tecnologie dello spazio".

(ANSA).