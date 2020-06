Avvocati Perugia, ora di tornare in aula

(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - Dopo "mesi estremamente faticosi e complessi" per la categoria con una "situazione di emergenza che ha portato a una paralisi totale prima e a un rallentamento poi del settore giustizia" la volontà dell'avvocatura di Perugia "è di tornare in aula, nei tribunali, nelle corti di appello, per poter svolgere la propria attività, continuare a tutelare i diritti delle persone e consentire alla giustizia di fare il suo corso". E' il messaggio che il presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia, Stefano Tentori Montalto, ha lanciato nel corso di un incontro con la stampa. Per fare il punto in vista della ripresa, dal primo luglio, dell'attività giudiziaria.

"C'è l'esigenza di tornare a una normalità - ha detto Tentori Montalto - perché il sistema giustizia incide in maniera sensibile sulla società e sull'economia locale e c'è necessità di tutelare i cittadini e le nostre imprese".

"Ci rendiamo conto che non sarà facile ma - ha detto ancora - siamo pronti a tornare in udienza, con il rispetto del distanziamento e di tutte le norme". (ANSA).