Cartiere Trevi, impegno per ripresa produzione a breve

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - Dopo l'incendio che ha interessato le Cartiere di Trevi, l'azienda sottolinea che non sono stati riscontrati danni a persone e agli impianti produttivi e "nel ringraziare i vigili del fuoco per la prontezza della loro azione e tutti i dipendenti che hanno prestato la loro fattiva collaborazione, si augura di poter provvedere al più presto al ripristino dell'area interessata e alla ripresa della produzione".

"A tutela - spiega in una nota - di una importante attività industriale per l'Umbria e dell'occupazione di una forza lavoro qualificata che anche in questa drammatica occasione ha dimostrato il proprio attaccamento" alla ditta, che opera sul territorio di Trevi dal 1960.

Nella nota si specifica che "l'area interessata è limitata alla zona di stoccaggio del macero, unica materia prima utilizzata per la produzione della carta secondo un consolidato schema di economia circolare" e che "l'azienda ha immediatamente posto in essere tutte le procedure di sicurezza". Sono corso le operazioni propedeutiche alla bonifica dell'area. (ANSA).