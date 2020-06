Colaiacovo presidente Fondazione Caripg

(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - Cristina Colaiacovo è il nuovo presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia.

Eletta dal Comitato di indirizzo, succede a Giampiero Bianconi, in scadenza di mandato.

Nata a Gubbio nel 1983, è project manager presso l'azienda di famiglia Colacem e consigliere di amministrazione della holding Financo. Vicepresidente della Fondazione da quattro anni - è detto in un suo comunicato -, ha seguito le attività sotto diversi punti di vista: dalla ricerca di strumenti utili al miglioramento della gestione del patrimonio alla maggiore attenzione verso le fasce più fragili della popolazione.

"Sono onorata - ha detto la neo presidente - per il compito che mi è stato assegnato, consapevole dell'importanza del ruolo svolto storicamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nel territorio umbro. Ruolo che è destinato a diventare ancor più significativo in un momento che si annuncia difficile e critico per la comunità regionale". (ANSA).