Sindacati a politica, unità su Ast

(ANSA) - TERNI, 22 GIU - "Unità di intenti e impegno concreto, dal livello locale a quello europeo, per difendere una realtà industriale fondamentale non solo per l'Umbria ma per l'intero Paese": è quanto hanno chiesto oggi a deputati, senatori ed europarlamentari di tutte le forze politiche le segreterie territoriali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb di Terni nel corso di due riunioni convocate presso la sede della Cgil locale per analizzare la situazione dell'Ast.

I rappresentanti sindacali hanno sollevitato una serie di impegni concreti. "In primis -, si legge in una loro nota -, il mantenimento del sito nella sua integrità sia per quanto riguarda i livelli occupazionali, senza distinzione di contratto, che per la situazione impiantistica". (ANSA).