Scendono a 20 attualmente positivi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - Scendono a 20, due meno di domenica, i soggetti attualmente positivi al Covid in Umbria.

Emerge dai dati pubblicati sul sito della Regione che registrano due nuovi guariti, arrivati a 1.340.

Nell'ultimo giorno non sono stati registrati nuovi casi positivi, fermi a 1.438, e nemmeno vittime, 78.

Stabile il dato dei pazienti ricoverati, cinque, uno dei quali in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 655 tamponi, 88.714 in tutto. (ANSA).