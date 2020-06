Nuovo software per servizio a chiamata trasporto pubblico Narni

(ANSA) - NARNI, 22 GIU - Un nuovo software per gestire il servizio a chiamata del trasporto pubblico a Narni, per affrontare meglio l'emergenza Covid-19. Ad annunciarlo l'assessore alla Mobilità urbana, Alfonso Morelli.

"In collaborazione con Busitalia - spiega in una nota - stiamo lavorando per migliorare il servizio a chiamata ad oggi è lo strumento migliore per poter gestire il servizio con gli attuali standard di sicurezza".

Morelli sottolinea in particolare che è in fase di test il nuovo software che riesce a gestire in tempi rapidi e con migliore efficienza i percorsi dei mezzi in funzione delle chiamate.

"Tali mezzi - spiega - saranno dotati di nuovi dispositivi di bordo per una comunicazione efficace con la centrale operativa e quindi con le richieste dell'utenza. Avremo inoltre una app, la 'Mycicero', che permetterà di prenotare le corse, avere informazioni sugli orari, acquistare titoli di viaggio e che noi estenderemo poi anche ad altri servizi comunali come ad esempio Ztl e parcheggi". (ANSA).