Avviato confronto su non autosufficienza

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - La presidente della Regione, Donatella Tesei, insieme all'Assessore Paola Agabiti, alla presenza del presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta e alla vice Paola Fioroni, hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie, nonché i sindacati di categoria per intraprendere una strada "che porti alla concretizzazione di un ampio progetto sulla non autosufficienza".

Ne è emersa - si legge in un comunicato di Palazzo Donini - una discussione che ha spaziato dalle prospettive alle necessità, passando per la qualità dei servizi, le risorse e i criteri da adottare per l'assegnazione delle stesse. "Un tavolo costruttivo - ha affermato Tesei - per intraprendere un percorso condiviso. Abbiamo ascoltato tutte le varie sfumature emerse dagli interventi. Il tema fondamentale è la centralità dell'individuo non autosufficiente e la libertà di poter scegliere il tipo assistenza più adatto ai vari casi". (ANSA).