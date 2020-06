A Orvieto un video emozionale per incoraggiare ripresa turismo

(ANSA) - ORVIETO, 22 GIU - Un video per raccontare la città attraverso le voci di chi la abita, con l'obiettivo di incoraggiare le persone a riprendere a viaggiare: Orvieto ha scelto questa forma di comunicazione per ispirare la ripresa del turismo.

L'amministrazione si è affidata a Finsa, società italiana leader nella consulenza strategica, che ha coinvolto a sua volta The Brand Italy per la definizione di un più articolato progetto di comunicazione, di cui il video è un primo step.

Il video, della durata di 2 minuti e 30 secondi, sarà visibile sul portale turistico ufficiale www.LiveOrvieto.com e sui canali digitali istituzionali e social.

"Con coraggio e ambizione - ha commentato il sindaco e assessore a Turismo e Cultura di Orvieto, Roberta Tardani - rinnoviamo il concetto della città narrante, ormai stanco e svuotato di contenuti, per affidarci ai narratori, agli orvietani che mettono la loro faccia e la loro storia per farsi ambasciatori della bellezza di Orvieto". (ANSA).