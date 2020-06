Coronavirus: c'è un nuovo decesso in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - Si registra un nuovo decesso in Umbria a causa del Covid nelle ultime 24 ore, ma resta a zero il dato relativo ai nuovi contagi accertati, su 1.096 tamponi eseguiti: è quanto emerge dai dati pubblicati nel sito della Regione.

Le persone ricoverate sono ancora sette (nessuna variazione rispetto a ieri) , due delle quali sono in terapia intensiva.

(ANSA).