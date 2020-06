(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - "Bevagna, ristoranti e bellezze a cielo aperto": dopo il successo dell'iniziativa tenutasi a Montefalco lo scorso 2 giugno, il Consorzio Tutela Vini Montefalco e l'associazione Strada del Sagrantino, in collaborazione con l'amministrazione comunale, replicano a Bevagna, tra i borghi più belli d'Italia.

Domenica 28 giugno, a pranzo, è in programma l'iniziativa che vedrà i ristoranti aperti ma anche la valorizzazione delle eccellenze artistiche e paesaggistiche del territorio.

Protagonisti saranno la buona cucina e le produzioni vitivinicole del territorio, ma in un rapporto di simbiosi con le emergenze storico-architettoniche del luogo: i primi cento prenotati avranno l'occasione di scoprirle gratuitamente attraverso un itinerario artistico della città o un percorso trekking. L'evento si svolgerà sia dentro che fuori le mura e non solo nel centro storico.

Sono 20 i ristoranti che hanno aderito all'iniziativa. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare La Strada del Sagrantino (o 0742.378490 o info@stradadelsagrantino.it).

(ANSA).