Immigrazione Perugia attiva Whatsapp

(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - L'Ufficio immigrazione della questura di Perugia ha attivato un account Whatsapp (al numero 351 7749241) per rendere più facile la richiesta di informazioni e appuntamenti per rinnovi o rilasci di permessi di soggiorno.

"L'emergenza Covid ha costretto la riduzione ed il contingentamento di qualsiasi contatto interpersonale - ha spiegato la dirigente Erika Veronica Di Francesco - e, nell'ottica della salvaguardia della salute pubblica, che rimane il primo obbiettivo da perseguire, la questura di Perugia ha voluto comunque mantenere le relazioni con il pubblico e la risposta, in considerazione che il 76% della popolazione utilizza uno smartphone ed il 95% degli utenti utilizzano applicazioni di messaggistica, è arrivata dal servizio WhatsApp".

In base agli accessi all'ufficio relazioni con il pubblico dell'Ufficio immigrazione avvenuti lo scorso anno, è stato calcolato che utilizzando WhatsApp si possa evitare l'accesso agli uffici di circa 8.000 persone annue. Tenuto conto poi che l'utenza che fruisce dei servizi dell'Ufficio Immigrazione è prevalentemente costituita da stranieri, l'utilizzo di tale app permette di superare anche le barriere linguistiche. (ANSA).