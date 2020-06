Da Regione 400 mila euro modo sport

(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - "Con questo bando mettiamo a disposizione dell'associazionismo sportivo 400 mila euro a fondo perduto per sostenere le attività e gli interventi di adeguamento resi necessari dall'emergenza Covid": lo afferma l'assessore regionale allo Sport, Paola Agabiti, annunciando la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria dell'avviso per la richiesta del contributo.

Ogni associazione potrà ricevere un massimo di 5 mila euro, che raddoppiano a 10 mila per quelle società che hanno partecipato a competizioni in ambito nazionale o internazionale.

"Questo provvedimento - ha spiegato Agabiti - si aggiunge ai due fondi, di garanzia e in conto interessi, attivati con Gepafin a favore delle associazioni sportive e culturali per un totale di 600 mila euro e già a disposizione. È la conferma dell'attenzione da parte della Regione verso le realtà, grandi e piccole, che operano nel territorio e ne favoriscono quotidianamente la crescita". (ANSA).