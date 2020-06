In Umbria riaprono discoteche e locali

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - In Umbria da venerdì riaprono le discoteche e altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento, in particolar modo serale e notturno. Lo prevede un'ordinanza, la numero 34, firmata dalla presidente della Regione, Donatella Tesei.

Saranno consentite - spiega la Regione - cerimonie con banchetti come quelli ad esempio di matrimoni e congressi. Tali attività - sottolinea Palazzo Donini - "dovranno avvenire nel rigoroso rispetto delle indicazioni riportate nel Dpcm 11/6/2020 e nella precedente Ordinanza della presidente della Giunta regionale del 12/6/2020". (ANSA).