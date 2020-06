Visite guidate per le "Giornate europee dell'archeologia"

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - La Direzione regionale musei dell'Umbria mette a disposizione i propri luoghi dal 19 al 21 giugno per promuovere il patrimonio archeologico della regione, attraverso una serie di visite tematiche nei siti archeologici, nei musei e nelle collezioni delle ville storiche. Tornano quindi anche in Umbria, con un vasto programma di visite guidate, le "Giornate europee dell'archeologia".

Le visite si svolgeranno in piccoli gruppi e con prenotazione obbligatoria.

Si comincia al Museo archeologico nazionale dell'Umbria con 'I misteri del Museo archeologico', a cura di Emanuela Casinini (venerdì 19 giugno ore 17.30 primo turno, ore 18.30 secodo turno, prenotazione obbligatoria al numero 075.5727141).

Seguiranno, fra le altre, le visite al Palazzo Ducale e Teatro Romano e Antiquarium di Gubbio; alla Necropoli di Crocifisso del Tufo e Museo archeologico nazionale di Orvieto; Area archeologica di Carsulae; Rocca Albornoz e Teatro e Museo archeologico nazionale di Spoleto; Tempietto sul Clitunno Spoleto; Castello Bufalini a Città di Castello (ANSA).