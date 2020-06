Tesei incontra imprenditori ristorazione

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - Le difficoltà dei settori ristorazione e hotellerie, "acuite dall'emergenza Covid", insieme ad alcune proposte sono state illustrate alla presidente della Regione, Donatella Tesei, da una rappresentanza del direttivo di RistoItalia, associazione neonata che raccoglie numerosi imprenditori del settore, ricevuta a Palazzo Donini.

Tra loro il presidente Giorgio Ricci, il vice Luca Vissani, il presidente onorario Gianfranco Vissani e Lucio Pompili e Lorenzo Vedovi, responsabili delle relazioni esterne.

Le proposte illustrate vertono, tra l'altro, sulla "capacità di fare squadra ed avviare sinergie tra imprenditori, comparti e territori come, nel caso specifico, tra Umbria e Marche".

Tesei - riferisce la Regione - ha ringraziato per la visita e si è complimentata per le varie iniziative, offrendo, nel rispetto dei ruoli, la disponibilità a costruire futuri percorsi condivisi che possano essere utili a promozione ed economia dei territori coinvolti. (ANSA).