Maturando Norcia, sono stati mesi indimenticabili

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - Anche a Norcia è iniziata la maturità al tempo del Covid. Silvestro Trabucchi, studente del Cat-Costruzioni ambiente e territorio, è stato il primo a sostenere l'esame con tanto di gel igienizzante, mascherine e distanziamento sociale. "È stata un'emozione fortissima - ha raccontato - con impegno e studio penso di essere riuscito a raggiungere il risultato e la commissione ha sicuramente capito l'atmosfera con cui siamo arrivati a questo appuntamento e mi ha messo a mio agio fin da subito". "Questi mesi sono stati indimenticabili - ha aggiunto - la didattica a distanza è stato il punto di partenza per arrivare a fare un esame così importante. Il contributo dei prof non è mai mancato". Norcia, colpita dal sisma del 2016, gli esami di maturità si svolgono nelle strutture delocalizzate che ospitano le scuole medie ed elementari. I candidati entrano dall'ingresso principale dopo essersi igienizzati le mani e una volta in aula si siedono su un banco schermato dal plexiglas.Tra un candidato e l'altro scatta la sanificazione dell'aula. (ANSA).