Separato moglie tenta ferirla, arrestato

(ANSA) - GIANO DELL'UMBRIA (PERUGIA), 15 GIU - Arrestato dai carabinieri un nordafricano di 41 anni accusato avere cercato di sfregiare al volto con un taglierino la moglie dalla quale si è separato. E' successo a Giano dell'Umbria.

Secondo la ricostruzione dei militari, lo straniero ha chiesto alla donna di raggiungerlo in garage dove dormiva per poter parlare. Alla presenza delle due figlie minori l'ha invece - secondo l'accusa - prima schiaffeggiata e poi cercato di colpirla con il taglierino ma la moglie si è riparata con le braccia riportando comunque ferite agli arti superiori ed al busto, nonché diverse contusioni. Sono subito intervenuti i carabinieri di Spoleto e quelli della locale stazione, facendo allontanare l'uomo dall'abitazione familiare. Sulla base della ricostruzione operata Arma il gip di Spoleto ha quindi emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del nordafricano che è stato così arrestato. (ANSA).