Indagini polizia su uomo morto in casa a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - Sono in corso indagini della squadra Mobile della questura di Terni sulle cause della morte di un cinquantenne di origine campana, ma domiciliato in città, avvenuta nella tarda serata di domenica in un appartamento di zona San Giovanni. A dare l'allarme, chiamando i soccorsi, un conoscente dell'uomo, che era con lui in casa. Stando ai primi accertamenti della polizia, secondo quanto si apprende, è ritenuto "verosimile" che il decesso sia stato provocato dall'assunzione di droga da parte della vittima, anche sulla scorta di materiale trovato sul luogo dagli investigatori.

Verranno comunque svolte ulteriori attività d'indagine. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e la squadra Volante.

