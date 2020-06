Frati, atto vandalico e profanazione in chiesa a Spoleto

(ANSA) - SPOLETO, 15 GIU - "È stato un atto vandalico e di profanazione dal punto di vista religioso". È quanto ha detto all'ANSA padre Remigio Lewandowski, guardiano dei frati Minori Cappuccini di Spoleto, dove la piccola chiesa è stata imbrattata con escrementi nella giornata di ieri in cui si festeggiava anche il Corpus Domini. "Sono stati ritrovati nella cappella della Madonna, sulla soglia dell'ingresso e anche sulla maniglia", ha aggiunto padre Remigio. Che ricorda come "questa è a prima volta che subiamo un atto simile e stamani ho provveduto a fare una segnalazione ai carabinieri".

Il capo di questa piccola comunità che conta solo quattro frati non crede molto al gesto di uno squilibrato: "Ci sono troppi interrogativi che portano a pensare ad altre ipotesi anche se non si può esclude nulla". Il religioso ha, infine, annunciato che rimetterà in funzione le telecamere di sorveglianza di cui il convento e la chiesa sono dotate. (ANSA).