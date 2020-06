Da chef Perisse ricette per beneficenza

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 15 GIU - Un percorso di iniziazione ai segreti dell'alta cucina che ogni appassionato può intraprendere in casa propria, seguendo i semplici consigli di un giovane quanto quotato chef orvietano: non è solo un libro di ricette, visto anche il suo scopo benefico, 'Gourmet per tutti', il manuale scritto da Leonardo Perisse, formatosi sotto la guida di star della cucina internazionale del calibro di Heinz Beck.

Edito da Intermedia Edizioni, per decisione della stessa casa editrice e dell'autore i diritti saranno devoluti all'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto, anche attraverso la collaborazione con l'associazione di volontariato 'Diamoci una mano'.

Accompagnate da suggestive immagini dei piatti, le ricette di Perisse introducono il lettore ad una conoscenza approfondita delle materie prime e dei giusti abbinamenti, senza dimenticare gli altri segreti di un lavoro artigianale che può raggiungere alte vette anche da parte di semplici appassionati. (ANSA).