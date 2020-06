Aggredisce la sorella durante lite in casa, arrestato

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - Al termine di una cena in famiglia ha aggredito la sorella prima verbalmente e poi fisicamente con pugni e schiaffi e, dopo avere rotto un vetro, anche utilizzando le schegge dello stesso, procurandole lesioni in parti non vitali del corpo: il presunto responsabile, un ecuadoriano di 26 anni, è stato arrestato a Perugia dalla polizia.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, il giovane avrebbe preso le difese del marito della donna, durante una discussione fra i due. Lo stesso marito, ubriaco, invece di aiutarla, sarebbe andato a dormire. Nell'appartamento c'erano anche le due figlie piccole della donna che erano però a letto e non si sarebbero accorte di nulla.

La vittima dopo essere riuscita faticosamente a divincolarsi e fuggire, è riuscita a chiudersi in una stanza ed allertare, insieme ad un cugino, le forze di polizia. Il presunto reponsabile è stato rintracciato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, dove si era recato a causa delle ferite che si era egli stesso procurato. (ANSA).