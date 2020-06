Scendono a 28 attualmente positivi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - Scendono sotto quota 30 gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria, 28 al 14 giugno secondo quanto riporta la Regione sul suo sito. Nelle ultime 24 ore non sono stati rilevati nuovi casi, 1.436 il totale.

Negli ospedali rimangono ricoverati dieci pazienti positivi al Covid, uno in terapia intensiva. (ANSA).