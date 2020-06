Muore investito mentre cammina lungo A1

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 14 GIU - Un uomo di 35 anni, originario della Puglia, è morto nella notte dopo essere stato investito da un'auto lungo la carreggiata nord dell'A1, tra Orvieto e Fabro. L'incidente è avvenuto poco prima delle una per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale orvietana.

Dalle prime informazioni sembra che l'uomo al momento dell'investimento stesse camminando lungo la carreggiata, dopo aver parcheggiato la propria auto in un'area di sosta a poca distanza. Sono in corso accertamenti sui motivi per i quali si stesse spostando a piedi. Ad investirlo una Fiat Tipo.