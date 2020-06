Sopralluogo Nicchi ad Avigliano e Montecastrilli, dopo alluvione

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - "Necessario il riconoscimento dello stato di emergenza al fine di poter ottenere stanziamenti atti alla copertura dei danni e per la ripartenza di tutte le attività produttive. Da una prima stima i danni ammontano abbondantemente oltre un milione di euro", così il consigliere regionale Daniele Nicchi (Lega-presidente Prima Commissione) dopo aver incontrato i sindaci di Avigliano Umbro Luciano Conti e Fabio Angelucci di Montecastrilli per un esame della situazione dopo le alluvioni dei giorni scorsi che hanno provocato danni all'agricoltura, infrastrutture e aziende del territorio.

"Nel corso dell'incontro - fa sapere Nicchi -, i sindaci e alcuni tecnici del Comune hanno fatto la conta dei danni, sollecitando un interessamento presso la Protezione civile per il ripristino delle attività interrotte e procedere alla messa in sicurezza di animali e macchine agricole". Nicchi si è impegnato a "presentare urgentemente le istanze dei sindaci e dei titolari delle aziende all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale". (ANSA).