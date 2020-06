Provincia Perugia investe 1.820.000 euro per sicurezza scuole

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - Sono proseguiti numerosi interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento alla sicurezza e nuove realizzazioni negli edifici scolastici gestiti dalla Provincia di Perugia, anche facilitati dalla interruzione delle attività didattiche per l'emergenza Covid.

Sono in avanzamento e in molti casi conclusi, diversi lavori già finanziati nel 2019.

Per gli interventi più rilevanti, perlopiù con finanziamenti a seguito del sisma 2016, "Mutui Bei" e fondi europei "Por Fesr", sono proseguite le progettazioni, le procedure per l'affidamento e le autorizzazioni.

Si è inoltre in attesa del decreto di assegnazione definitiva di importanti finanziamenti per interventi in particolare a Perugia. "Un settore strategico come questo - hanno commentato il presidente dell'ente Luciano Bacchetta e il consigliere con delega all'edilizia scolastica, Federico Masciolini - riparte con una serie di importanti investimenti. Siamo in attesa di ulteriori finanziamenti da parte del governo per le eventuali trasformazioni nel rispetto dell'emergenza Covid19". (ANSA).